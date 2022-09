Marotta ringrazia Zhang: "Mercato difficile, proprietà determinante per tenere Skriniar"

Il mercato estivo 2022 dell’ Inte r si è chiuso senza la cessione tanto temuta per tre lunghi mesi dai tifosi e da Simone Inzaghi. Alla fine non è partito neppure Robin Gosens , dopo essere stato a un passo dal Bayer Leverkusen, e il tecnico piacentino è stato accontentato con l’acquisto di Francesco Acerbi .

Marotta e la conferma dei big: "Skriniar? Ha deciso Zhang"

Denzel Dumfries e Milan Skriniar, i big più chiacchierati a luglio e agosto, sono rimasti ad Appiano Gentile un po’ per mancanza di offerte all’altezza, un po’ per la volontà della proprietà. Da qui parte l’analisi del mercato nerazzurro che l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha effettuato ai microfoni di DAZN prima del derby contro il Milan: “È stato un mercato molto difficile perché abbiamo dovuto coniugare l’esigenza di coniugare l’esigenza di mettere in continuità l’azienda, dando sostegno e sostenibilità, e quella di mantenere competitiva la squadra. Lo abbiamo fatto confermando tanti elementi della passata stagione e la proprietà ha inciso nel momento in cui sono arrivate delle richieste, come sapete tutti con Skriniar la società è stata irremovibile".