Inter, il rinnovo di Skriniar appeso al rosso in bilancio

MILANO - Dall’ottimismo di mercoledì sera, alla quasi certezza di ieri. Steven Zhang, infatti, non ha avuto timore di esporsi a proposito del rinnovo di Skriniar: «Sono sicuro che troveremo un accordo per entrambe le parti. La situazione non mi preoccupa per nulla». Evidentemente, l’incontro di giovedì con i rappresentanti del difensore ha dato segnali confortanti. Il presidente nerazzurro, però, ha anche ammesso che l’Inter si trova nelle condizioni di dover valutare tutte le offerte rilevanti che riceve. «Occorre sempre pensare all'aspetto logico, di avere giocatori con lo stipendio adeguato. Se ci sono offerte giuste bisogna sempre considerare se accettarle per poi avere modo di reinvestire per altri giocatori». E anche Marotta ha voluto sottolineare un concetto, perfettamente in linea con le parole di Zhang: «Nessun club può fare a meno del player-trading, perché non è possibile creare risorse sufficienti attraverso altre leve. Ogni situazione, dunque, andrà esaminata».