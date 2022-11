Gosens: allontana il mercato e lancia un messaggio ai tifosi dell'Inter

Come fare per scacciare le voci di mercato? Semplice, con un messaggio social. Ha scelto questo metodo di comunicazione Robin Gosens, forse anche per autoconvincersi che la sua avventura proseguirà con l'Inter. O magari perché gennaio è ancora piuttosto lontano soprattutto per chi, come lui, non giocherà i Mondiali perché non convocato dalla Germania.