Inter, il messaggio di Lazaro avvicina Thuram

Tutti pazzi per Thuram e anche l'Inter è interessata al giocatore francese dopo gli ottimi Mondiali disputati in Qatar. Il quotidiano tedesco Bild, qualche giorno fa, ha svelato quanto il Borussia Moenchengladbach vorrebbe per l'attaccante 25enne: si parla di 12 milioni di euro come prezzo fissato dal club tedesco per lasciar partire il proprio giocatore già a gennaio.