“Thuram, cresce la concorrenza per l'Inter: c'è anche il Newcastle”

Sono in tanti a bussare alla porta del Borussia Monchengladbach per mettere le mani su Marcus Thuram, che è in scadenza di contratto. Se finora si era parlato prevalentemente dell'Inter, interessata all'attaccante francese che ben si è comportato negli spezzoni di partita disputati ai Mondiali con i Bleus, ecco che ora si affaccia una concorrente agguerrita per i nerazzurri. A fare il nome è Mundo Deportivo.