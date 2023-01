Skriniar addio, ecco perché lo aspetta Parigi

MILANO - Vincere e dirsi - anticipatamente - addio: i prossimi dieci giorni potrebbero creare le condizioni di un’uscita dall’Inter di Milan Skriniar prima del previsto. Nessun rinnovo, salvo ribaltoni. Di certo la società non si muoverà ancora per un rilancio, lasciando eventuali scenari nuovi in mano al difensore slovacco. C’è uno stallo solo apparente da Parigi, destinazione immediata del centrale solamente a patto che all’Inter venga recapitata una proposta attorno ai venti milioni già in gennaio. Difficilmente verrebbe presa in considerazione una cifra inferiore. Ma l’avvicinamento di Skriniar al Paris Saint-Germain è evidente e ha come conseguenza il diniego di fronte all’offerta dell’Inter. Un no comunicato al procuratore a cavallo del successo in Supercoppa Italiana. Il quarto trofeo vinto da Skriniar in maglia nerazzurra è preludio al commiato, apparecchiato fin d’ora - solo lui potrebbe sbloccare questa situazione convincendosi a firmare, ma i margini sono pochi - anche perché con la dirigenza interista l’intesa non c’è. Ieri l’Equipe caldeggiava l’ipotesi di un accordo ormai certo con il Paris Saint-Germain: qualcosa come 9,5 milioni a stagione per Skriniar, con un bonus alla firma di 25 milioni di euro. Chiaro che, in caso di cessione invernale, l’Inter dovrebbe cautelarsi per non avere il reparto con un titolarissimo in meno. La squadra di Inzaghi si trova pur sempre in corsa su tutti i fronti.