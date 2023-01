Inter, clamoroso dall'Inghilterra: se parte Skriniar occhi su Maguire

MILANO - Clamoroso dall'Inghilterra: l'Inter avrebbe messo nel mirino Harry Maguire in caso di partenza immediata di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Daily Mail', il capitano del Manchester United vorrebbe aspettare fino all'estate per decidere il suo futuro a Old Trafford ma il club nerazzurro starebbe tentando di ingaggiarlo già in questa finestra per regalare a Simone Inzaghi un profilo di esperienza internazionale.