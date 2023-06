Inter, blitz a Londra per Lukaku e Koulibaly: asse con il Chelsea

MILANO - Lukaku, Koulibaly, Onana, ma anche Dumfries, Chalobah e Loftus-Cheek. Ieri, come previsto, Ausilio è volato a Londra per capire cosa potrà regalare, questa estate, l’asse Inter-Chelsea . Nel tardo pomeriggio sono cominciati i primi incontri e colloqui, ma la missione proseguirà anche oggi, allargata ad appuntamenti con altri rappresentanti e operatori di mercato. Difficile che qualche fronte si possa sbloccare in tempi rapidi, ma il blitz londinese può comunque essere utile per sistemare paletti e comprendere i margini di manovra . E magari regalare pure qualche nuova occasione.

Inter, prestito bis per Lukaku?

Il ds nerazzurro, infatti, ha già avanzato le sue richieste, che sono anche le priorità per l’immediato. Vale a dire il prestito bis per Lukaku, ma a cifre inferiori rispetto alla scorsa estate, stavolta in tandem con Koulibaly, che nei piani dovrebbe sbarcare alla Pinetina con la stessa formula. E il Chelsea? Per il momento ha ascoltato, ma ancora non ha ancora preso una posizione. O meglio, probabilmente, ha preferito non scoprire le sue carte.

Inter a caccia del sì di Koulibaly

Soprattutto quella per il difensore è un’operazione complicata, ma l’Inter confida che, come nel caso di Lukaku, la differenza possa farla la volontà del giocatore. E, infatti, tra i suoi appuntamenti nella City, Ausilio ne ha pure uno con l’agente di Koulibaly, Ramadani. Vero è che ne è già stata incassata la disponibilità a tornare in Italia e ad indossare la maglia nerazzurra, anche perché l’avventura inglese non si è rivelata un successo… Per avere una posizione di forza con i Blues, però, occorre qualcosa di più. È chiaro, infatti, che il club inglese, in questa fase, prima di lasciar andare i suoi giocatori in prestito, voglia prima verificare l’esistenza di altre proposte, puntando ad una cessione a titolo definitivo. Ma se Koulibaly dovesse fare muro, come ha promesso di fare Lukaku, che infatti ha respinto l’offerta dell’Al-Hilal, allora l’assalto interista finirebbe per avere un impatto maggiore. Beh, il senegalese avrebbe già dato un segnale in questo senso, se fosse confermato anche il suo no al corteggiamento dell’Al-Ittihad. Già, ma qualora si facesse avanti il Bayern Monaco di Tuchel, che la scorsa estate l’aveva voluto ai Blues?

Inter, Onana in stand-by

A ieri sera, i contatti tra Ausilio e i rappresentanti del Chelsea non hanno coinvolto altri giocatori. Quindi, almeno per il momento, Onana è stato messo in stand-by. Ad ogni modo, il club nerazzurro è disposto a parlare del numero uno camerunense, ma solo partendo da una valutazione di almeno 50 milioni di euro. A quel punto, allora, potrebbe scattare un gioco ad incastri che, oltre a Lukaku e Koulibaly, potrebbe coinvolgere pure altre pedine, tenuto conto dei diversi esuberi in casa Blues.

Inter, smentite su Barella al Newcastle

Sempre a proposito di rumors inglesi, ieri ne è rimbalzato un altro in merito a Barella. Il Newcastle, in sostanza, avrebbe messo sul tavolo quasi 60 milioni di euro per acquistare il suo cartellino e l’operazione sarebbe ritenuta fattibile. Da viale Liberazione, però, sono piovute smentite.