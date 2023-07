L’Inter ufficializza l’acquisto del difensore Yann Bisseck

Il profilo di Yann Bisseck

Il nuovo difensore dell’Inter è nato il 29 novembre 2000 a Colonia, in Germania. Ha origini camerunesi, ma ha scelto di giocare con la nazionale tedesca con cui ha fatto tutta la trafila delle giovanili esordendo con l’Under 21. Nella pur breve carriera, ha giocato nel campionato olandese e danese, vivendo anche un’esperienza per sei mesi nelle squadre giovanili del Guimaraes, in Portogallo.