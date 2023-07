Niente Lukaku, l'Inter cambia strategia: tutte le alternative in lista

MILANO - Lo strappo tra l’Inter e Romelu Lukaku è stato clamoroso, una telefonata che ha messo fine a un rapporto che sembrava sul punto di sbocciare definitivamente. Invece, le incertezze hanno fatto saltare un’operazione che sembrava destinata al lieto fine : da una parte il giocatore, sposo promesso dei nerazzurri ma intento a portare avanti anche altre trattative con gli altri club, dall’altra la società, troppo incerta nel piazzare l’affondo finale con il Chelsea. Ora i dirigenti dovranno correre ai ripari cercando un attaccante per Simone Inzaghi: la lista comprende quattro nomi, ma ora risolvere la situazione non appare così semplice.

Alvaro Morata

Il centravanti dell’Atletico Madrid è in procinto di lasciare la squadra di Simeone. come ogni buon giocatore che si rispetti, ha sul tavolo un’offerta vantaggiosa dall’Arabia. Il ritorno in Italia lo intriga non poco: dopo l’esperienza con la Juventus, la Roma e soprattutto il Milan lo vorrebbero riportare in Serie A. I suoi procuratori sono convinti di poterlo piazzare pagando una clausola da dieci milioni di euro, l’Atletico Madrid sostiene che la tassa di svincolo è fissata a 25 milioni.

Mehdi Taremi

L’attaccante iraniano è un altro profilo che i dirigenti dell’Inter stanno seguendo in queste ore. Il Porto lo ha messo sul mercato, a alla fine potrebbe partire per venti milioni. Il Milan è in vantaggio, ha già iniziato la trattativa con i portoghesi ma fino a questo momento non ha chiuso alcun accordo. Fra tre giorni compirà trentuno anni, e ha un contratto in scadenza fra dodici mesi. Nell’ultima stagione ha realizzato 31 gol e 14 assist in 51 presenze: i numeri ci sono.

M'Bala Nzola

Il centravanti dello Spezia è appena retrocesso in Serie B con la formazione ligure, ma non resterà per molto nel campionato cadetto. L’angolano conosce il calcio italiano, ha 26 anni e ha un costo accessibile. Nell’ultima stagione ha realizzato quindici gol, non ha il problema di doversi ambientare: sarebbe un giocatore già pronto.

Folarin Jerry Balogun

Il primo nome della lista dei dirigenti dell’Inter è quello di Folarin Jerry Balogun, centravanti classe 2001 dell’Arsenal. Nell’ultimo anno ha giocato in prestito nel campionato francese - in Ligue1 - segnando 22 reti in 39 presenze. Al momento è il profilo che piace maggiormente ai dirigenti nerazzurri. Il centravanti statunitense ha appena ventidue anni, il costo del cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro.