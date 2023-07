Cuadrado all'Inter, accordo trovato: firmerà per un anno

Dopo la vicenda Lukaku, con l'interessamento della Juve che ha fatto saltare il ritorno del centravanti belga all'Inter, un altro 'intreccio' tra bianconeri e nerazzurri si sta concretizzando in questa sessione estiva di calciomercato. Juan Cuadrado infatti, dopo essersi svincolato dalla Juve che non gli ha rinnovato il contratto scaduto a fine giugno, sta per accasarsi alla corte di Simone Inzaghi.