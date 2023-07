Cuadrado all'Inter, lo striscione dei tifosi sotto la sede del Coni

MILANO - È ormai fatta per il trasferimento di Juan Cuadrado all'Inter . Il colombiano è già atterrato a Milano , e nella giornata di oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito per poi firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri per un anno con un ingaggio di 2.5 milioni . Sull'operazione si è espressa nuovamente la tifoseria dell'Inter , che nutre ancora dubbi sull'arrivo dell' ex Juve .

Cuadrado, lo striscione della Curva Nord

Cuadrado ha infatti trovato uno striscione firmato dalla Curva Nord al suo arrivo alla sede del Coni in via Piranesi, dove otterrà l'idoneità sportiva. Il gruppo di tifosi, intorno alle ore 12, ha mostrato questo striscione lungo quasi venti metri: "Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare". La tifoseria rimane dunque ancora scettica sull'acquisto del rivale, tra i protagonisti della rissa in semifinale di Coppa Italia tra Juve e Inter della scorsa stagione. Su Cuadrado c'è già stata una contestazione dei tifosi davanti alla sede della squadra in viale della Liberazione.