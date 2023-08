Sommer è dell'Inter: il comunicato ufficiale

Le parole di Sommer

.Queste le prime parole di Yann Sommer a Inter Tv: "Sono diverse le ragioni che mi hanno spinto a venire all'Inter: questo è un club importante a livello italiano e mondiale, con una grande tradizione. Giocare in una squadra come l'Inter rappresenta una nuova sfida nella mia carriera. Non vedo l'ora di giocare a San Siro per vedere i tifosi e vivere l'atmosfera di Milano: è bello essere qui. Cosa mi aspetto dalla Serie A? Non saprei, so solo che non vedo l'ora di sfidare nuovi avversari e nuovi attaccanti con l'Inter, sperando di ottenere grandi successi in stadi che non conosco: per me è tutto nuovo. Sono un portiere esplosivo, cerco di essere coraggioso aiutando i miei compagni anche nel gioco con i piedi, diventando un'opzione in più per loro quando il pallone è nella nostra metà campo. Cerco di trasmettere loro fiducia e calma, cercando di rimanere sempre costante".