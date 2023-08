Inter, Samardzic e Audero a Milano: fissate le visite mediche

MILANO - Mentre l'Inter sta giocando contro il Salisburgo , Lazar Samardzic è arrivato a Milano. L'ormai ex Udinese è pronto ad unirsi ai nerazzurri di Inzaghi , che avrà un'altra opzione per il suo centrocampo. Il serbo è stato intercettato al suo arrivo, pronunciando le sue prime parole come nuovo giocatore dell'Inter: "Sono molto felice. Pronto per cominciare? Sì".

Samardzic all'Inter, fissate le visite mediche

Percorso inverso per Fabbian, arrivato all'Udinese nell'affare Samardzic. Oltre alla contropartita, l'Inter ha messo sul piatto 15 milioni per il centrocampista serbo. Mancano solo gli ultimi dettagli per arrivare all'ufficialità: sono state fissate le visite mediche di rito per domani, 10 agosto. Stesso percorso anche per Audero: anche il portiere è atterrato a Milano e domani svolgerà le visite mediche.