Tra Balogun e Taremi, l’Inter tenta Arnautovic

Soltanto Thuram e Correa a disposizione in attacco, con il giovane Esposito trattenuto in extremis prima del passaggio in prestito al Verona. Simone Inzaghi spera che quanto successo ieri a Salisburgo , con le scelte forzate davanti, sia solo un episodio isolato vista la nuova stagione ormai alle porte. «Cerchiamo qualcuno che faccia gol, oltre a Balogun valutiamo altre possibilità» ha ricordato il direttore sportivo Ausilio martedì sera a Monza, confermando come la dirigenza sia attiva su più fronti per trovare una nuova soluzione offensiva dopo che i piani si sono complicati terribilmente con la vicenda Lukaku e il sorpasso dell’Atalanta per Scamacca. Tra le alternative quella che allo stato attuale parte da dietro sulla griglia è il portoghese Beto , discusso a margine della trattativa con l’Udinese per Samardzic però mai entrato davvero in corsa, a causa dei 30 milioni chiesti dai friulani. A fronte di quella valutazione si preferisce tenere vive altre piste e i nomi più gettonati rimangono in quattro in attesa di nuovi sviluppi.

Inter, le parole dell'agente di Arnautovic

Il nome nuovo, anche se si tratta di una vecchia conoscenza, è quello di Marko Arnautovic. Queste le parole del suo agente (e fratello) a Sky: «La scorsa estate e lo scorso inverno avevamo ricevuto due proposte molto importanti dalla Premier League, e per rispetto del Bologna, non avevamo fatto nulla. Abbiamo ricevuto delle proposte all’inizio di giugno, e il Bologna ci aveva promesso che in caso di offerte da top club, avrebbero considerato una cessione nel caso in cui il desiderio di Marko fosse quello di partire. Ora quest’offerta è arrivata, e vorremmo che la società capisse l’importanza di questa opportunità per lui: si tratterebbe della possibilità di competere ai massimi livelli, di vincere dei titoli». La squadra dove l’attaccante vorrebbe andare, anzi tornare, è proprio l’Inter.

Proseguono i contatti per Balogun

Proseguono, intanto, i contatti con l’Arsenal per Folarin Balogun, anche se il prezzo è l’ostacolo numero uno e dalla Francia confermano come i Gunners abbiano rifiutato anche il rilancio del Monaco, arrivato a offrire 40 milioni. Oltre al prezzo, le altre componenti “sfavorevoli” riguardano la sua poca esperienza ad alti livelli (Serie A e soprattutto Champions non sono accostabili al campionato francese) e le caratteristiche tecniche, visto che l’Inter sta cercando di recuperare fisicità e centimetri dopo essere rimasta orfana di Dzeko e Lukaku.

Per Inzaghi solo Morata

Se Balogun è il nome proposto dalla dirigenza, Inzaghi spinge per l’idea Morata. Lo spagnolo è meno “futuribile” avendo già 30 anni e rappresentando un usato sicuro, il che non entusiasma i vertici societari anche alla luce della richiesta di quadriennale da 5 milioni all’anno senza poter beneficiare del decreto crescita (dopo una sola stagione all’estero).

Taremi, la richiesta del Porto

Nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2024, la richiesta del Porto per Taremi invece non sembra destinata ad abbassarsi. Il nazionale iraniano avrebbe l’esperienza necessaria a livello internazionale, porterebbe caratteristiche diverse in attacco, ma il prezzo mal si concilia con il diktat societario in termini di bilancio. Per un over 30 infatti la richiesta parte da altrettanti milioni. Intanto ieri Samardzic e Audero sono sbarcati a Milano: oggi visite mediche e firme sui contratti.