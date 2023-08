Diretta Salisburgo-Inter: 3-3: rete di Baidoo al 46' LIVE

SALISBURGO (AUSTRIA) - Dopo la tournée in Giappone, l' Inter di Simone Inzaghi è pronta a scendere in campo per un altro test importante contro i campioni d'Austria del Salisburgo . Penutlimo appuntamento di questa pre-season per i nerazzurri che chiuderanno i loro impegni domenica 13 agosto, a Ferrara , contro gli albanesi dell' Egnatia . Segui la diretta del match...

20:26

67' - Calcio di rigore per il Salisburgo

Secondo penalty per i padroni di casa, questa volta il fallo punito è quello di Bisseck.

20:25

66' - Conclusione di Sadeqi

Di nuovo Salisburgo in avanti su un campo al limite dell'impraticambile la soluzione è la conclusione da fuori. Ci prova Sadeqi, palla che termina fuori di poco.

20:20

61' - Primi cambi per Inzaghi

Alla mezz'ora dalla fine della gara mister Inzaghi compie i primi cambi, dentro tre nuovi acquisti: Bisseck, Cuadrado e Frattesi per Darmian, Dumfries e Barella.

20:19

60' - Conclusione di Mkhitaryan!

Bella conclusione di destro di Mkhitaryan, decisivo l'intervento del portiere del Salisburgo che devia in corner il pallone.

20:15

56' - Continua a piovere a Salisbugo

Pioggia incessante sulla Red Bull Arena che non accenna a diminuire, anche il campo ne risente.

20:10

51' - Ci prova il Salisburgo con Simic

Padroni di casa ancora in avanti, questa volta è Simic a tentare la conclusione, la fa sua Sommer con una leggera incertezza.

20:04

46' - GOL DEL SALISBURGO, a segno Baidoo

Dagli sviluppi di un calcio di punizione di Kameri il neo entrato Baidoo beffa Sommer con un colpo di testa e realizza la rete del 3-3.

20:02

45' - Salisburgo-Inter: via al secondo tempo!

Si riparte alla Red Bull Arena dal vantaggio dell'Inter che nel primo tempo si è imposta per 3-2, nessun cambio per i nerazzurri.

19:47

45 +1' - Fine primo tempo alla Red Bull Arena

Dopo un minuto di recupero il direttore di gara fischia due volte e manda Salisburgo e Inter negli spogliatoi. Un rigore sbagliato, cinque reti totali in un primo tempo molto avvincente.

19:43

42' - GOL INTER, a segno Correa

L'Inter passa di nuovo in vantaggio grazie al Tucu Correa. L'argentino finalizza l'azione d'attacco nerazzurra, Dumfries lo serve e lui con un colpo di testa manda in rete.

19:37

37' - Conclusione di Gloukh

L'israeliano tenta la conclusione dal limite dell'area, il tiro è forte ma poco preciso e finisce alto sopra la traversa.

19:35

34' - GOL SALISBURGO, pareggia Konate

Sugli sviluppi del corner è ancora Konate a deviare la conclusione di Solet e a mettere il pallone in rete alle spalle di Sommer.

19:34

33' - Salisburgo in avanti

Terzic scarica il mancino, Sommer non rischia la presa e mette la palla in corner.

19:32

32' - Piogga fitta sulla Red Bulla Arena

Un violento acquazzone si sta abbattendo sulla Red Bull Arena, pioggia che si è intensificata rispetto all'inizio del match.

19:25

25' - GOL INTER, a segno de Vrij

L'Inter raddoppia: Barella serve Bastoni, de Vrij si trova al posto giusto nel momento giusto e mette il pallone in rete. Ancora un intervento tutt'altro che perfetto di Pavlovic.

19:23

23' - Salisburgo-Inter 1-1

Un inizio di primo tempo decisamente elettrizzante quello della Red Bull Arena. Una rete per parte che porta la firma di Konate e Pavlovic.

19:17

16' - Barella a un passo dal raddoppio!

Di Marco serve in modo splendido Barella, super parata di Mantl che evita la rete.

19:15

15' - Salisburgo in avanti

I padroni di casa spingono in attacco. Kjaergaard ci prova con un colpo di testa, questa volta la blocca Sommer.

19:10

9' - GOL INTER, autogol di Pavlovic

Dura pochissimo il vantaggio del Salisburgo. Azione d'attacco dell'Inter con Di Marco che alla fine riceve il regalo di Pavlovic che mette il pallone nella sua porta.

19:06

6' - GOL SALISBURGO, a segno Konate

L'attaccante si fa perdonare subito e dopo aver sbagliato il calcio di rigore infila Sommer e mette in rete.

19:06

5' - Konate spara alto!

Il diciannovenne del Salisburgo calcia malissimo il rigore e spedisce la palla in tribuna.

19:05

5' - Rigore per il Salisburgo

Sommer travolge Konate e il direttore di gara indica subito il dischetto.

19:01

1' - Subito Mkhitaryan

Il primo squillo dell'Inter arriva dopo 16 secondi dall'inizio della gara. Conclusione insidiosa di Mkhitaryan che termina di poco fuori.

19:00

1' - Salisburgo-Inter: via al match!

Fischio d'inizio alla Red Bull Arena, inizia la sfida tra Salisburgo e Inter.

18:45

Salisburgo-Inter: squadre in campo

Salisburgo e Inter sono in campo alla Red Bull Arena per il riscaldamento. Poco meno di quindici minuti al fischio d'inizio del match.

18:30

Salisburgo-Inter: i precedenti

Salisburgo e Inter tornano a sfidarsi otto mesi dopo l'ultima volta che risale allo scorso dicembre. Anche in quel caso era un test amichevole, durante il Training Camp di Malta, e a imporsi furono i nerazzurri per 4-0 con le reti di Mkhitaryan, Acerbi, l'autogol di Bernardo e Carboni. Gli unici incontri ufficiali risalgono invece al doppio confronto in finale di Coppa Uefa nel 1994, in quel caso l'Inter si impose all'andata e al ritorno alzando poi il trofeo.

18:15

Salisburgo-Inter: dove vedere il match in tv

La gara della Red Bull Arena, con fischio d'inizio previsto per alle 19.00, sarà visibile su Sky e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

18:00

Salisburgo-Inter: le formazioni ufficiali

SALISBURGO (4-3-1-2): Mantl; Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh; Forson, Konate. A disposizione: Schlager, Piatkowski, Okoh, Baidoo, Kameri, Simic, Morgalla, Tijani, Nene, Jano, Sadeqi, Wallner. Allenatore: Gerhard Struber.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa. A disposizione: Di Gennaro, F. Stankovic, Sensi, Gosens, Frattesi, Cuadrado, Lazaro, Asllani, Esposito, Bisseck, Stabile, A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.