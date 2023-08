Samardzic all'Inter può saltare: cosa sta succedendo

MILANO - Prima di poterlo considerare un giallo in piena regola, sarà bene attendere qualche ora. Però c’è il West Ham sullo sfondo - ironia della sorte, lo stesso col quale l’Inter non è arrivata a un’intesa per Scamacca la settimana scorsa… - e il destino di Samardzic rischia, con tutti gli imbarazzi del caso, di essere messo in discussione. Il centrocampista ha già svolto le visite mediche con l’Inter, ma certi accordi pre-firma a quanto pare non sono esattamente dettagli. Sono cambiati gli scenari, dentro un'operazione che a livello di ufficialità era già slittata di qualche ora. E’ quanto emerso ieri sera dopo l’incontro nella sede del club nerazzurro: problemi legati principalmente alle commissioni, così tra l’entourage di Samardzic e l’Inter non si è andati a dama nonostante le premesse fossero quelle di un annuncio imminente. Nel summit, durato un paio d’ore, un ruolo significativo l’ha fatto il padre del giocatore che voleva rivedere certe condizioni contrattuali. Un cambio di rotta non gradito dalla dirigenza dell’Inter, e che può complicare le cose. Una volta scollinato il week-end tutto potrà essere più chiaro: nel frattempo per Samardzic e il suo nuovo agente saranno ore di accurate riflessioni. Il rischio di un clamoroso dietrofront, però, non va accantonato. L'Inter avrebbe fatto volentieri a meno di questo disguido, a metà agosto. E l'inserimento del West Ham per Samardzic agita le acque.