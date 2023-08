Ufficiale, Carlos Augusto all'Inter: arriva in prestito dal Monza

Carlos Augusto si trasferisce dal Monza all'Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L'esterno brasiliano ha contestualmente rinnovato il suo contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Arrivato in Brianza nel settembre 2020, Carlos Augusto ha in totale collezionato 107 presenze e 12 gol. Protagonista della storica Promozione in Serie A del Club, ha disputato poi una grandissima prima stagione nella massima serie, con 6 gol e 5 assist all'attivo.

Le parole di Carlos Augusto

"Sono molto felice: questa è una grande squadra. Sono ansioso di giocare a San Siro e aiutare i miei compagni. Non c'è molto da dire: voglio dimostrarlo anche in campo". Sono le prime parole di Carlos Augusto da giocatore del'Inter. "Sono ambizioso, so di aver fatto una grande stagione l'anno scorso e spero di fare ancora meglio qui con i miei nuovi compagni. La speranza è quella di migliorare anche i miei numeri nei gol e negli assist", ha raccontato l'esterno brasiliano, arrivato dal Monza, ai microfoni di Inter TV. Proprio i brianzoli saranno i primi avversari dei nerazzurri in campionato: "Sono cresciuto tanto dal momento in cui sono arrivato in Italia, anche grazie a tante persone che mi hanno aiutato molto. Voglio continuare a migliorare: ho dei margini di crescita, spero di aiutare i miei compagni”. "Che tipo di giocatore sono? Umile, voglio lavorare per la squadra. Sono brasiliano, ma mi piace correre tanto: il mio primo obiettivo è quello di aiutare i miei compagni in campo per fare delle belle partite", ha proseguito. All'Inter ritroverà Frattesi: "Mi ha ha aiutato tanto. Sono contento di ritrovarlo e spero di fare bene anche qui insieme a lui". Sui brasiliani che hanno vestito la maglia dell'Inter, ha aggiunto: "Sappiamo che tra i più conosciuti ci sono Ronaldo e Adriano, però nel mio ruolo qui c'è stato Roberto Carlos. Mi sono ispirato tanto al suo modo di giocare: lui è stato un fenomeno, sarà difficile arrivare al suo livello, ma voglio riuscire a fare molto bene".