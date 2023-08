Clamoroso, Pavard si ribella al Bayern: per l'Inter si rifiuta di allenarsi

Bayern, Tuchel frena Pavard

Come premesso, la giornata non era cominciata nel migliore dei modi per l’Inter, dopo le parole di Tuchel in vista del match con l’Augsburg di domani. Il tecnico tedesco, infatti, aveva fatto capire che, dipendesse da lui, si terrebbe Pavard, e che, in ogni caso, per lasciarlo andare ha bisogno di un sostituto all’altezza. «Benjamin ha chiesto di andare via, ma noi dobbiamo pensare innanzitutto al club e alla squadra - ha spiegato - tale richiesta, peraltro, è arrivata molto tardi e questo non facilita le cose. Perché, insieme ad una proposta economica adeguata, occorre anche un sostituto che sia all’altezza. Visto che Pavard, l’anno scorso, ha giocato più dell’80% delle partite e sempre ad un ottimo livello».

Il terzino francese non si allena

Quelle parole, però, devono aver fatto irritare il francese, che ha finito per saltare la seduta di allenamento del pomeriggio, per non precisati problemi alla schiena. Era già accaduto mercoledì, ma a causa di un attacco influenzale che aveva lasciato ben più di un sospetto. Giovedì, invece, Pavard è riapparso: secondo quanto sostengono in Germania, dopo un colloquio con il suo procuratore Zahavi, che è l’agente anche di Tuchel. Il difensore, che nel frattempo continua a piazzare “mi piace” sui post Instagram dell’Inter, avrebbe comunque colto l’occasione per ribadire la sua volontà, ovvero andare tassativamente all’Inter, ricordando inoltre come, la scorsa stagione, gli era stato promesso di essere accontentato. Lo aveva fatto, però, un’altra dirigenza, ovvero quella composta da Kahn e Salihamidzic, che, all’indomani del titolo vinto per il rotto della cuffia, sono stati entrambi licenziati.

Pavard, domani ultima con il Bayern

Insomma, a fine giornata, il livello di preoccupazione in casa nerazzurra si è notevolmente ridotto. E anche Inzaghi era più tranquillo. A questo punto è da capire come si comporteranno Tuchel e lo stesso Pavard per la sfida con l’Augsburg di domani pomeriggio. Il francese verrà convocato, addirittura giocherà, oppure resterà direttamente fuori? Lo scenario più probabile è che si accomodi in panchina come in occasione del match con il Werder Brema della scorsa settimana, rimanendo per tutti i 90’ a guardare. E, a fine partita, in linea con le rassicurazioni fornite dal Bayern, Pavard dovrebbe essere finalmente “liberato”.

Inter, nessun piano alternativo

La giornata di lunedì era anche una sorta di dead-line che si era data l’Inter, prima di far scattare i piani alternativi al francese. Alla luce delle ultime evoluzioni, non dovrebbe più essercene bisogno. Il nome di Schuurs, comunque, per qualsiasi evenienza, resta in cima alla lista. Un indizio in questo senso l’ha dato anche Juric che ieri ha fatto capire di non gradire le voci attorno al suo difensore.