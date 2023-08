Inter, Pavard “usa la forza”: vuole chiudere il suo trasferimento in 48 ore

MILANO - I tanti indizi sembrano condurre a una prova. Non c’è ancora il semaforo verde, ma Benjamin Pavard si avvicina all’Inter. Il giocatore è pronto a volare in Italia, ieri per la terza volta in quattro giorni ha saltato l’allenamento con il Bayern, quello in cui Tuchel ha provato uomini e meccanismi in vista della sfida odierna in Bundesliga contro l’Augsburg. Domani per i nerazzurri sarà una giornata chiave, dentro e fuori dal campo, visto il match di Cagliari e la deadline che la società si è imposta per procedere con un piano alternativo rispetto al difensore. Il club nerazzurro non può attendere oltre, essendoci il rischio di rimanere con un buco in difesa a causa dell’imminente chiusura delle operazioni di mercato. Senza Pavard bisognerebbe ricominciare daccapo con un altro obiettivo (Schuurs alternativa numero uno) e dunque servirebbero i tempi tecnici per garantire a Inzaghi il sesto difensore, destinato a prendere l’eredità di Skriniar come braccetto di destra.

Pavard-Bayern ai ferri corti

Tra l’attacco influenzale di mercoledì scorso e i problemi alla schiena degli ultimi giorni, Pavard ha preso una posizione netta nei confronti del Bayern e soprattutto di Tuchel, restio fin dall’inizio a lasciarlo andare a cuor leggero senza avere già in casa un rimpiazzo immediato. Dal canto suo anche il tecnico vuole cautelarsi, il mercato estivo sta per chiudere anche in Germania e i nomi sul taccuino dei tedeschi conducono a Geertruida del Feyenoord, Bella-Kotachap del Southampton e Chalobah del Chelsea, quest’ultimo vecchio pallino di Tuchel a Londra. In ogni caso Pavard vuole trasferirsi a Milano, per lui a 27 anni è pronto un quinquennale da 5 milioni all’anno. La soluzione è gradita anche all’Inter, potendo beneficiare del decreto crescita e quindi di un aggravio, al lordo, vicino ai 7 milioni. Sfumata la possibilità di averlo a Cagliari, sul piano tecnico le speranze di Inzaghi vireranno sulla sfida con la Fiorentina di domenica prossima. L’allenatore punta ad averlo a disposizione almeno prima della sosta, per cominciare l’inserimento nella difesa a tre anche alla luce delle condizioni non ottimali di Acerbi, che in caso di rientro non avrebbe comunque i 90’ nelle gambe.

Inter, Pavard va tatticamente adattato

Per Pavard dal punto di vista tattico si tratterà di un innesto delicato, essendo reduce da una lunga esperienza in Germania in una retroguardia a quattro, come terzino destro o difensore centrale. Una chance in più per crescere ancora, aggiungendo ulteriore spessore a un profilo di livello internazionale. Per l’Inter invece sarà l’occasione di aggiungere una pedina che guarda con ambizione all’apice della propria carriera, soprattutto essendoci già nel reparto tre difensori over 30 come Acerbi, Darmian e De Vrij. Ormai quotidiano, infine, il pressing del transalpino a colpi di like sui social. Ieri è arrivato anche quello all'ufficialità dell’arrivo di Sanchez, postato sul profilo dell’Inter. Sognando, chissà, che il prossimo annuncio di mercato sia proprio il suo.