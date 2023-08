Inter, è fatta per Pavard: i dettagli

Chi è Benjamin Pavard

Benjamin Pavard è un difensore francese cresciuto nelle giovanili del Lille. Calciatore strutturato e fisico (1.86) può giocare sia da terzino che da centrale di difesa, ruolo che ricopre spesso nella Nazionale francese. Ha debuttato in Ligue 1 nel 2014/2015 con la maglia del Lille, dove rimane per tre stagioni. La sua consacrazione avviene però in Germania, nella Bundesliga dove si mette in luce con lo Stoccarda. Le sue prestazioni non passano inosservate e il Bayern Monaco lo acquista nella stagione 2019/2020. Con i bavaresi il francese conquista praticamente tutto: campionato, coppa di Germania, Champions League, Supercoppa Europea, Supercoppa di Germania e Coppa del Mondo per club. Con la Nazionale Francese è stato campione del Mondo nel 2018, oltre ad un trionfo in Nations League nel 2021.