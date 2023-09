Inter, Asllani si gioca il futuro: Marotta in estate ha rifiutato due offerte

Il futuro di Asllani resta sempre incerto, ma l'obiettivo del centrocampista albanese non cambia ed è quello di giocare più minuti possibili con la maglia dell'Inter. Oggi, nella rifinitura pre Champions League, Simone Inzaghi ha fatto subito capire che avrebbe puntato su di lui contro la Real Sociedad, vista l'assenza di Calhanoglu per infortunio. «Giocherà - la conferma in conferenza stampa del tecnico nerazzurro-. Abbiamo deciso di tenerlo perché è un giocatore importante». Di certo, da quando è arrivato, il classe 2002 non ha avuto lo spazio desiderato e richiesto, tanto che la scorsa estate è stato al centro di alcune trattative di calciomercato.