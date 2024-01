"Icardi torna all'Inter": la clamorosa rivelazione e l'indizio social

Icardi torna all'Inter? È ciò che si stanno chiedendo i tifosi nerazzurri e non solo dopo la rivelazione di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Oltre a questo, c'è anche un post Instragram che ha fatto nascere più di un dubbio .

Cosa ha postato Icardi?

In occasione del capodanno, Icardi ha postato una foto su Instagram insieme ai figli e Wanda Nara, in cui scrive: "Famiglia, amore e nuove opportunità. Così inizia il 2024". Le parole "nuove opportunità" hanno fatto collegare l'indiscrezione di Alessi, con i tifosi dell'Inter che ipotizzano un clamoroso ritorno di Icardi in nerazzurro.