Inter, fatta per Taremi: martedì a Milano per le visite mediche

L'Inter continua a rinforzarsi puntando sui calciatori in scadenza di contratto. Accordo chiuso con l'attaccante iraniano Mehdi Taremi che nella giornata di domani, martedì 13 febbraio, sarà in Italia, a Milano, per svolgere le visite mediche, passaggio fondamentale prima della firma sul nuovo contratto. In arrivo come parametro zero anche Zielinski, in scadenza con il Napoli.