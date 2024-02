Taremi, visite mediche con l'Inter rinviate: ecco il motivo

Mehdi Taremi era atteso martedì a Milano per sostenere le visite mediche con l'Inter , ma il suo arrivo in Italia è stato posticipato . Non ci sono intoppi sulla trattativa, l'attaccante iraniano si svincolerà a fine stagione con il Porto e dall'1 luglio sarà un nuovo giocatore dell' Inter .

Taremi al Porto dal 2020: i suoi numeri

Arriverà a parametro zero proprio come Zielinski. Le sue visite sono stato solo rimandate, in questo momento il Porto non sta vivendo un momento felice e l'attaccante, rientrato dopo la Coppa d'Asia, si concentrerà sugli ultimi mesi da vivere in Portogallo prima di ripartire dalla Serie A. Numeri importanti per Taremi con il Porto, in cui gioca dal 2020: 86 gol in 171 presenze, sei gol stagionali nel 2023-24.