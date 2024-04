Carlos Augusto è ufficialmente dell'Inter: i dettagli dell'operazione

Il pareggio della Roma in casa del Lecce e la successiva vittoria dell'Inter contro l'Empoli ha emesso un verdetto in favore del club nerazzurro, relativo all'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League . Questa certezza ha definito il riscatto automatico di Carlos Augusto che, quindi, è diventato ufficialmente un calciatore nerazzurro .

Carlos Augusto è dell'Inter, i dettagli

L'Inter ha ingaggiato Carlos Augusto la scorsa estate, prelevandolo dal Monza per sopperire alla partenza di Gosens. L'accordo con i brianzoli prevedeva un prestito di 4.5 milioni con un diritto di riscatto fissato a 7.5 milioni, per un totale complessivo di 12 milioni di euro. Il riscatto sarebbe diventato automatico qualora l'Inter fosse riuscita a qualificarsi a una delle tre competizioni europeee, con l'aritmetica che è arrivata ieri con l'approdo alla prossima Champions League. Per l'Inter si tratta di un ormai scontato, visto che i nerazzurri sono vicinissimi alla vittoria del ventesimo scudetto.