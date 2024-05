Inter, Inzaghi ha convinto Oaktree: firma il rinnovo

MILANO - Oltre due ore per scoprire di piacersi. Il primo incontro tra i rappresentanti di Oaktree, Cano e Ralph, a cui si è aggiunto Renato Meduri (vice presidente di Oaktree’s opportunities), e Inzaghi è stato più che positivo. Ieri era la giornata della presentazione dell’area sportiva, con Marotta a fare da Cicerone . L’ad ha illustrato il progetto sportivo, con le metodologie di lavoro che hanno permesso di raggiungere gli eccellenti risultati degli ultimi anni e che ora serviranno per raggiungere nuovi obiettivi. Ovvio che in tutto questo, tra le figure più importanti ci sia quella dell’ allenatore. Di cui, gli uomini del fondo americano hanno subito apprezzato l’ambizione e il desiderio di alzare sempre l’asticella . Mentre quest’ultimo non ha potuto far altro che constatare la serietà e le idee chiare dei due manager.

Inter, Oaktree guarda alla Champions e al Mondiale per club

Oltre a Marotta, insieme a Inzaghi erano presenti pure Ausilio e Baccin. E anche per questi ultimi si è trattato del primo contatto con la nuova proprietà. Di mercato, come ovvio, non si è parlato. Non era il momento. E, in ogni caso, gli aspetti tecnici non sono certo materia di Oaktree. Piuttosto, i manager del fondo californiano hanno ribadito come l’intenzione sia quella di continuare a puntare in alto e di aggiungere altri trofei, con un occhio particolare per la Champions e, magari, anche per il Mondiale per club. Quindi, ok ad un ulteriore rafforzamento della rosa, senza transigere però dalla famosa «stabilità finanziaria e operativa».

Via libera al rinnovo di contratto di Simone Inzaghi

Non c’erano dubbi, ma di fatto è arrivato anche il via libera al rinnovo di contratto di Inzaghi. La continuità significa anche questo. L’argomento, però, verrà affrontato dopo l’Assemblea dei soci di martedì prossimo, quando verrà eletto il nuovo presidente e varato anche il nuovo CdA. In ogni caso, se ne occuperanno i soli Marotta e Ausilio, ovviamente senza Cano e Ralph, con Tinti, l’agente del tecnico, come interlocutore. Il percorso è quello già emerso in queste settimane. Vale a dire che l’ingaggio di Simone verrà alzato come base attorno ai 6,5 milioni di euro, con l’aggiunta di alcuni bonus. Mentre per la scadenza si ragionerà tra un allungamento biennale (fino al 2027), oppure soltanto annuale, ma con opzione per un’altra stagione. Nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento anche con Camaño, il procuratore di Lautaro. Con l'auspicio che abbassi le sue pretese, rispetto alla richiesta di un ingaggio da 12 milioni a salire.

L'Inter di Oaktree tra mercato, corporate e comunicazione

Tornando a Cano, Ralph e Meduri, la loro full immersion nerazzurra era cominciata già al mattino, quando hanno varcato i cancelli della sede di viale Liberazione, per poi pranzare con Marotta e Antonello. Tra gli incontri di giornata anche quello con il dottor Volpi, responsabile del settore medico. Nel pomeriggio, poco prima delle 16, in viale Liberazione è spuntato Inzaghi, rimasto poi fino a poco dopo le 18. Possibile un nuovo appuntamento tra Inzaghi, Marotta e Ausilio la prossima settimana per il mercato anche se già nelle scorse settimane erano state stabilite le necessità, gli obiettivi e i margini di manovra. Anche la programmazione dell’estate verrà ufficializzata a breve. La ripresa avverrà nella prima settimana di luglio. Oggi, invece, a Cano, Ralph e Meduri verranno illustrate l’area corporate, con Antonello come punto di riferimento, e il reparto comunicazione.