Lautaro Martinez rinnova con l’Inter: tutti i dettagli e le cifre dell’accordo

Alle parole d’amore, pronunciate più volte in questi ultimi mesi, ha fatto seguito la scelta destinata a sciogliere il nodo. Lautaro Martinez ha compiuto un passo decisivo verso l’Inter, accettando di venire incontro alle necessità del club e mettendo da parte quelle esose richieste di rinnovo su una base da 12 milioni all’anno a salire . Come anticipato ieri mattina sul sito del nostro quotidiano il Toro è pronto a un prolungamento triennale, da firmare fino al 2029 e con un ingaggio da 9 milioni a stagione con la possibilità di arrivare in doppia cifra attraverso i bonus. Quest’ultimo era stato proprio uno dei paletti imposti dalla società di Viale della Liberazione, ribadito con fermezza anche durante l’incontro tenutosi giovedì mattina in un albergo del centro a Milano. L’agente, Alejandro Camano, aveva riportato al suo assistito la ferma posizione del club e l’attaccante ha confermato di voler accettare determinate condizioni. Nessun braccio di ferro, nessun muro contro muro che avrebbe portato le due parti ad allontanarsi. Un nuovo incontro tra Camano e i dirigenti dunque si terrà la prossima settimana per limare i dettagli, tra cui commissioni e gli stessi bonus, che il club vorrebbe legare a traguardi sul campo in grado di garantire dei ricavi supplementari alla società stessa. A quel punto si arriverà alla tanto agognata fumata bianca.

Lautaro, niente clausole

Nel corso della giornata di ieri è stato lo stesso Camano a confermare i passi in avanti («Abbiamo raggiunto un principio d'accordo»), chiarendo come nella nuova base di accordo non sia prevista alcuna clausola rescissoria. Questa era già stata eliminata a ottobre 2021, quando il centravanti aveva sottoscritto l’attuale vincolo contrattuale in scadenza tra due anni, passando all’epoca da 2 milioni e mezzo a circa 6. Con il nuovo accordo saranno i bonus a portarlo in doppia cifra dopo sei stagioni trascorse all’Inter, potendo anche rivendicare la scelta di venire incontro al club da vero capitano nonché simbolo di una piazza che lo amerà ancora di più. Nel 2021 aveva rinnovato pochi mesi dopo il primo scudetto, stavolta potrebbe farlo (in attesa della fumata bianca) a breve distanza dalla conquista della seconda stella con la fascia di leader al braccio.

Inter, il passo decisivo

La volontà di Lautaro è stata determinante, visto che già da tempo l’argentino aveva spiegato di voler risolvere la questione prima di partire con la sua nazionale per la Coppa America, al via il 20 giugno negli Stati Uniti. L’Inter, dal canto suo, è rimasta ferma sulle posizioni di partenza, soprattutto sulla quota fissa che non sarebbe potuta essere sulla doppia cifra, e considerando come unica alternativa il divorzio immediato per non vedere depauperato il patrimonio economico di un campione. Che a quel punto sarebbe stato ceduto per scongiurare una corposa perdita di valore l’anno prossima per via di un contratto in scadenza nel 2026. I dirigenti erano rimasti piuttosto sorpresi per l’asticella delle pretese alzatasi nelle ultime settimane, rispetto a quanto preso in considerazione all’inizio dei colloqui. Lautaro ha scelto così in prima persona di non forzare la mano, riavvicinandosi ai colori nerazzurri con una volontà ben precisa per continuare il matrimonio. A questo punto la strada sembra proprio in discesa verso l’annuncio ufficiale.