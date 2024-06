Inter-Martinez, ci siamo

MILANO - La settimana di Martinez . Dopo i decisi passi avanti dei giorni scorsi, infatti, l’Inter potrebbe a breve affondare il colpo. Con la conseguente rinuncia definitiva a Bento , pista divenuta sempre più complicata dopo che l’Athletico Paranaense ha cominciato ad alzare le sue pretese, oltre i 20 milioni di euro. Il portiere del Genoa , invece, dovrebbe venire via per una valutazione complessiva attorno ai 15 milioni , compresi un paio sotto forma di bonus. Il club nerazzurro ha già sistemato tutto con l’entourage del numero uno spagnolo, che evidentemente ha accolto con entusiasmo la possibilità di sbarcare alla Pinetina e non vede l'ora di fare le valigie. L’ultimo aspetto da sistemare è la scelta della contropartita tecnica da inserire nell'affare , con la conseguente quotazione.

Inter, le cessioni prima di Gudmundsson

I nomi sul tavolo sono sostanzialmente un paio: Oristanio, non riscattato dal Cagliari ed è il preferito del Genoa, e Satriano, opzione destinata a prendere quota soprattutto se il club rossoblù dovesse cedere Retegui. L’Inter punta ad ottenere uno “sconto” attorno ai 6 milioni, la società ligure, invece, vorrebbe tenere il più alto possibile il conguaglio economico a suo favore. Questa settimana ci sarà un nuovo confronto e ci sono buone possibilità per veder spuntare la fumata bianca. Con Martinez, l’Inter avrebbe “chiuso” l’unico buco rimasto in rosa, ovvero un vice-Sommer che abbia le potenzialità per diventare il titolare tra un anno. Per tutto il resto, garantiscono in viale Liberazione, bisognerà attendere le uscite. Soprattutto in attacco: il fronte con il Genoa per Gudmundsson resterà aperto, ma devono essere prima sistemati Correa e Arnautovic perché ci sia spazio in rosa.

Inzaghi, si chiude nel weekend

Ieri pomeriggio, nella sede nerazzurra, si è visto Branchini, ma il suo blitz era legato a questioni burocratiche, non al mercato. Per quanto riguarda Inzaghi, invece, se ne dovrebbe riparlare verso il fine settimana, visto che sia il tecnico nerazzurro sia il suo agente Tinti sono a Formentera per il matrimonio del fratello Filippo.