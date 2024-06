Inter, quanti esuberi: ecco la lista dei giocatori in uscita

Ma gari, a inizio ritiro, potranno anche essere utili, alla luce delle molte assenze, causa Europei e Coppa America. Prima dell’inizio della stagione, però, andranno piazzati. E, almeno per qualche elemento, non sarà un’impresa così semplici. Stiamo parlando degli esuberi ma anche di qualche giovane che, a meno di sorprese, non faranno parte della rosa della prossima stagione. Sono 13 e sono tutti giocatori rientrati dai prestiti, per un motivo o per l’altro, non stati riscatti.



Inter, quanti esuberi: ecco i casi limite

Sono casi e situazioni differenti. Volendo, gli estremi sono, da una parte, Valentin Carboni e, dall’altra, Correa. Il primo è il talento più prezioso della casa nerazzurra. Ragion per cui in viale Liberazione non vorrebbero privarsene. Tuttavia, davanti ad un’offerta irrinunciabile - più vicina ai 40 che ai 30 milioni -, il sacrificio potrebbe essere fatto. Altrimenti il gioiellino argentino, attualmente impegnato in Coppa America, verrà nuovamente prestato, scegliendo la piazza più adatta alla sua crescita. Il “Tucu” è il caso più spinoso, con il suo ingaggio da 3,5 milioni e per il suo contratto in scadenza nel 2025. Le ultime stagioni sono state deludenti e, inevitabilmente, gli estimatori latitano. La speranza è l’Arabia Saudita. Ci si proverà anche con Radu, e magari pure con Arnautovic.

Inter, un tesoretto dagli esuberi: i giocatori desiderati