Inter, Lautaro Martinez rinnova fino al 2029: è ufficiale

Inter, ufficiale il rinnovo di Lautaro Martinez: il comunicato

Il club nerazzurro ha reso noti i termini dell'accordo con un comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Lautaro Martinez: l'attaccante classe 1997 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029".

Inter, ufficiale il rinnovo di Lautaro Martinez: l'annuncio social

Nel pomeriggio odierno (lunedì 12 agosto), la società campione d'Italia aveva 'spoilerato' sui propri canali social l'imminente ufficialità del rinnovo del capitano argentino. Su Instagram era stato infatti pubblicato un video messaggio che raffigurava Lautaro Martinez e una didascalia che non lasciava spazio ad alcun dubbio: "Secondo noi sarete mooooolto contenti a breve...". Una brevissima attesa culminata con l'annuncio social del club milanese che esalta i tifosi: "Questa è la storia di un toro e di un serpente. Insieme". In nerazzurro Lautaro Martinez ha collezionato 282 presenze segnando 129 gol in tutte le competizioni vincendo due scudetti, due coppe Italia e tre supercoppe italiane.