Inter su Palacios, ora c’è l’Independiente: le cifre dell’affare

È l’Independiente di Rivadavia l’interlocutore "unico" dell’Inter per l’affare Palacios. Il club di Mendoza, dove il difensore è in prestito fino al 31 dicembre, infatti, ha deciso di esercitare le opzioni a proprio vantaggio per rilevarne il cartellino dal Talleres: circa 4 milioni di euro complessivi, tra la prima e la seconda metà. Se poi tra le due società argentine dovranno intercorrere altri accordi, non è più interesse del club nerazzurro. Evidentemente, si tratta di un passo in avanti nella complessa trattativa avviata ormai da qualche giorno. Manca, però, un’intesa economica sulla cifra che viale Liberazione dovrà investire per portare a Milano Palacios. Tenuto conto, peraltro, che non manca la concorrenza. Quella più concreta arriva dalla Bundesliga, con Stoccarda e Borussia Moenchengladbach in prima fila. Ma qualche movimento – il giocatore in questo momento viene “offerto” da alcuni intermediari – si è registrato anche tra Spagna e Inghilterra.



Inter, le cifre per l'affare Palacios