Inter, Palacios è arrivato a Milano: i dettagli dell'affare

Inter, ecco Palacios: nelle prossime ore la firma

Palacios arriva a Milano per 6,5 milioni di euro più bonus per arrivare ad un massimo di 11. Nelle prossime ore il classe 2003 effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con i nerazzurri. Si tratta di un quinquennale da poco più di 600 mila euro a stagione. Con ogni probabilità già martedì potrà essere a disposizione di Inzaghi per il suo primo allenamento alla Pinetina. Da capire se potrà essere convocato per la partita di venerdì prossimo contro l’Atalanta.