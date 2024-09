Inter, Dumfries rinnova: niente clausola e stipendio quasi raddoppiato

Un passo dopo l’altro, si avvicina il rinnovo di contratto di Dumfries. Le parti continuano a lavorare e il traguardo appare ormai vicino. In casa nerazzurra preferiscono non sbilanciarsi sulla tempistica. Tuttavia, la sensazione è che l’annuncio non sia lontano. Del resto, ormai, tutte le carte sono state messe sul tavolo. Si tratta di trovare l’ultima quadratura, ma l’impalcatura dell’accordo è pronta ed è stata accettata dall’olandese e dal suo entourage. Da questo punto di vista, il club nerazzurro è stato sempre molto fermo. Non si è mai spostato dalla proposta iniziale. Tanto che, dopo aver inizialmente sparato alto, con trattativa che sembrava impantanata, definitivamente o quasi, è stato il clan di Dumfries a riaprire i discorsi. Per tutta la primavera, infatti, l’addio del gigante di Rotterdam, veniva dato per scontato. Poi, con l’inizio della primavera, lo scenario è cambiato. Forse perché gli agenti dell’olandese non hanno raccolto l’interesse che si aspettavano, in particolare dalle big d’Europa. Si era mosso l’Aston Villa, senza però ottenere la disponibilità del giocatore. La preferenza era per il Manchester United, ma i tentativi di procuratori e intermediari non hanno mai smosso le acque.