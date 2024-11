Bisseck prolunga il contratto con l'Inter: i dettagli del nuovo accordo

MILANO - Prolungamento di un anno per il contratto di Bisseck con l'Inter. Lo ha fatto sapere il club nerazzurro con un comunicato ufficiale in cui dice "di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann-Aurel Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029". Il precedente accordo, stipulato nel luglio 2023, scadeva nel 2028. Finora Bisseck ha collezionato 32 presenze con l'Inter, segnando 2 gol. Difensore tedesco dal fisico imponente, Bisseck proveniva dai danesi dell'Aarhus e in precedenza ha giocato in Germania nel Colonia, nell'Holstein Kiel, nel Roda in Olanda e nel Vitoria Guimaraes in Portogallo.