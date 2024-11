Mercato Inter per la difesa: Bijol, Hien e le altre piste

A f fidabile, di garanzia. Che possa crescere ancora accanto ai senatori del reparto ed essere subito un potenziale titolare. Resta questo l’identikit tracciato dai dirigenti dell’ Inter per andare a intercettare sul mercato il difensore da poter mettere a disposizione di Simone Inzaghi con l’obiettivo di affidargli una risorsa pronta all’impiego e che abbia avanti a sé tempo per lavorare e migliorare, partendo però da una buonissima base. La ricerca quindi continua considerando la carta di identità di De Vrij e di Acerbi e, soprattutto, il contratto in scadenza dell’olandese (i nerazzurri hanno un’opzione per un rinnovo). La sensazione è che per motivi di ingaggio venga liberato l’ex Lazio, ad oggi un’alternativa e dalla scorsa estate nel mirino dei club sauditi. Lo stesso De Vrij è stuzzicato dall’idea di chiudere la sua carriera con un contratto di quelli che solo certi mercati sono in grado di garantire.



Inter, due obiettivi per la difesa: ma i costi...

Bijol, sloveno dell'Udinese accostato anche al Milan e alle altre big della Serie A. Per dedizione e applicazione viene considerato un soldatino. Un vero professionista in campo e fuori, raccontano a Udine. È poi abituato alla difesa a tre e sarebbe perfetto per il modulo di Inzaghi. E proprio la stima del tecnico piacentino per il centrale bianconero è stata registrata anche dalla società friulana, determinata a trattenere il giocatore a gennaio, ma pronta a valutare offerte importanti per l'estate. Il prezzo? Ultimamente è cresciuto molto. Forti delle richieste e manifestazioni di interesse dalla Premier, l'Udinese ha fissato una valutazione di partenza sui 30 milioni di euro. Si confermano così tanti i profili sondati e già in orbita nerazzurra. Tra questi spicca. L'altro profilo monitorato è Isak Hien, diventato ormai un punto fermo dell'Atalanta di Gasperini. Lo svedese dell'Atalanta è molto stimato in casa nerazzurra, ha letteralmente stregato Simone Inzaghi per la sua affidabilità e qualità. Molto bravo nella fase di impostazione, è ritenuto anche uno dei migliori marcatori del campionato: si esalta contro gli attaccanti forti fisicamente. Ricorda il percorso e le caratteristiche di Bremer: non a caso, oggi il prezzo dell'ex Verona è sui 35 milioni. Kiwior. Il difensore polacco dell'Arsenal, accostato alla Sono circolate nel frattempo anche delle nuove voci suIl difensore polacco dell'Arsenal, accostato alla Juve per gennaio, verrà messo in vendita la prossima estate per una cifra non troppo distante da quella spesa nel 2023: 25 più bonus.

Mercato Inter, riflettori in Bundesliga