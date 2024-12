Inter, Bijol osservato speciale: è tra gli obiettivi per giugno

Jaka Bijol , ancora una volta l’osservato speciale. Era già successo a fine settembre per la trasferta di Udine in campionato, ma stasera il difensore sloveno si presenterà da avversario direttamente a San Siro con addosso gli occhi di tutto il mondo Inter. E non soltanto per questioni di campo legate al match di Coppa Italia. In prospettiva Bijol è uno dei candidati per rafforzare la difesa nerazzurra durante la prossima estate e l’interessamento del club interista va di pari passo con le posizioni dei due difensori centrali presenti in rosa, Acerbi e De Vrij. Il primo a febbraio compirà 37 anni, il secondo sempre nello stesso mese ne farà 33 e di conseguenza l’Inter è obbligata a guardare al futuro per rinforzare il reparto. Entrambi tra l'altro andranno a scadenza nel 2026 ed entrambi i contratti in essere con il club di Viale della Liberazione prevedono una clausola per uscire in anticipo dall’accordo.

Inter, Bijol è un obiettivo per giugno

In questo contesto s’innesta la situazione di Bijol, un difensore già pronto all’uso per via dell’esperienza maturata in Serie A e che con buone prestazioni ha confermato di poter già offrire ottime garanzie. Quella attuale è la terza stagione in Friuli, a giocare a suo favore c’è anche il fatto che a febbraio compirà 26 anni, rientrando così pienamente nei parametri in chiave futura imposti da Oaktree sull’arrivo di nuovi giocatori. Il prezzo del cartellino è di almeno 20 milioni, il difensore piace a diverse società e proprio ieri il dt della società friulana, Gianluca Nani, non ha chiuso la porta in faccia a nessuna possibilità: «Non vogliamo vendere i nostri giocatori migliori a gennaio, ma non posso escludere nulla. Se dovesse verificarsi una cosa del genere, dovremo sostituirlo in maniera adeguata ed eventualmente ci penseremo a giugno. Ascoltiamo tutti, lo ripeto, perché fa parte del nostro lavoro». Evidente che anticipare in questa finestra di mercato l’arrivo del difensore dell’Udinese sarà molto difficile.

Inter, piace anche Hien

In casa Inter, tornando alla situazione dell'infortunato Acerbi, al momento è previsto che salti i match contro Udinese e Como ed è in dubbio anche il fatto che riesca a staccare il tagliando contro il Cagliari nell'ultimo match del 2024. L'obiettivo è di averlo al meglio per la Supercoppa in Arabia a inizio gennaio. In ogni caso, anche a causa dell'età, l'ex Lazio ci impiega di più a recuperare e il rischio infortuni può essere sempre dietro l'angolo. L’Inter rimarrà vigile e c'è la ferma convinzione di rinforzare il reparto soltanto l'estate prossima posto che, in caso di emergenza, la finestra invernale aperta permetterebbe comunque di intervenire qualora ci fossero problemi fisici gravi. In ogni caso a partire da stasera, con l'esibizione di Bijol a San Siro, le valutazioni proseguiranno anche in virtù di quanto accaduto nella passata stagione. Quando qualsiasi operazione a gennaio sembrava improbabile, prima che l'intervento chirurgico di Cuadrado spianasse la strada all'arrivo di Buchanan. Infine un altro nome che piace alla dirigenza nerazzurra, sempre per la difesa, è quello dell’atalantino Hien, un classe ‘99 come Bijol, ma che richiederebbe un maggiore esborso economico.