Inter, la Premier punta Bisseck: si sfidano Tottenham e West Ham

Il suo nome è sul taccuino di tanti club, l’interesse lievita con il passare delle partite anche se l’ Inter punta a tenerselo ben stretto. Ieri dall’Inghilterra per Yann Bisseck è rimbalzato il pressing di due club di Premier League , Tottenham e West Ham, che lo vorrebbero per rinforzare le rispettive difese e sono rimasti impressionati dalle prestazioni del gigante tedesco. Il club nerazzurro per gennaio non ha la minima intenzione di aprire qualche spiraglio mentre, se il discorso dovesse ripresentarsi poi l’estate prossima, servirebbe un’offerta straordinaria per potersi sedere attorno a un tavolo. In linea con quanto tracciato da Oaktree a livello societario e con le strategie da adottare anche per le prossime sessioni di mercato, l’ex giocatore dell'Aarhus viene considerato una pedina fondamentale per il futuro nell’ottica di ringiovanire la rosa e creare valore in prospettiva. Insomma, Bisseck potrebbe diventare una vera e propria colonna (come altri profili presenti ad Appiano) su cui costruire la squadra di domani.

Inter, Bisseck al centro del progetto

Dall’Inghilterra hanno raccontato come il ventiquattrenne nato a Colonia sia stato osservato dal vivo di recente dagli emissari di Spurs e Hammers, arrivati a San Siro in occasione del match di campionato contro il Parma che Bisseck ha giocato da titolare e per 90 minuti. Entrambe le squadre inglesi hanno diversi problemi dal punto di vista difensivo e hanno individuato il tedesco come possibile rinforzo. Dal canto suo Bisseck, soprattutto in questa stagione, è entrato sempre di più nelle rotazioni di Inzaghi, superando alcuni errori commessi all’inizio e imponendosi anche con la sua versatilità, non solo con la stazza fisica. L’ultima prova si è avuta giovedì sera in Coppa Italia, dove il nerazzurro si è disimpegnato anche da difensore centrale offrendo una nuova soluzione al tecnico piacentino, soprattutto in un periodo complicato per via dell’assenza di Acerbi e degli straordinari di De Vrij. Indubbiamente Bisseck al momento è una risorsa giovane su cui l’Inter punta molto e che non sarà facile portare via da Milano.