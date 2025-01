Inter, Palacios va in prestito al Monza: i dettagli

Il Monza ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Tomas Palacios dall’Inter. Il difensore argentino, classe 2003, resterà in biancorosso fino al 30 giugno 2025, prendendo il posto in rosa di Pablo Marí, ceduto alla Fiorentina. In questa stagione Palacios ha collezionato 2 presenze in Serie A e 1 in Coppa Italia con i nerazzurri e ora cercherà maggiore minutaggio con la squadra di Bocchetti.