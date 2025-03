Inter, trattativa con il Real Madrid: non solo Nico Paz, contatti per Güler

Se le grandi manovre per raggiungere Nico Paz , vero oggetto dei desideri nerazzurri, sono avviate da tempo, grazie al canale preferenziale tra Zanetti e Pablo, il padre del gioiello del Como, sembra che l’Inter abbia effettuato le prime mosse anche per Arda Güler , di fatto il piano B rispetto al talento argentino. Tra Turchia e Svizzera, infatti, è rimbalzata l’indiscrezione di un primo contatto tra il club nerazzurro e l’entourage del giocatore del Real Madrid. Si sarebbe trattato di una richiesta di informazioni: in sostanza, una verifica in merito alla sua situazione e posizione all’interno del Real e pure sulla sua eventuale disponibilità a lasciare la capitale spagnola per approdare magari in nerazzurro.

Güler apre all'ipotesi Inter

Ebbene, pare che i riscontri sino stati positivi. Güler, infatti, non vuole assolutamente vivere un’altra stagione come quella attuale. Con il passare delle settimane, infatti, è finito in fondo alle rotazioni di Ancelotti, senza peraltro avere grandi prospettive anche per il futuro. Insomma, la sua idea è quella di trovare un’altra squadra nella quale avere lo spazio desiderato. E allora l’Inter potrebbe effettivamente essere una soluzione? E’ ancora presto per dirlo. Di sicuro, l’idea di Inzaghi e della dirigenza è quella di aggiungere qualità e capacità nell’uno contro uno nel reparto offensivo. Nico Paz, come premesso, è il primo nome il preferito, prevedendo per lui anche un’evoluzione da mezz’ala. Anche Güler, però, ha le caratteristiche giuste per inserirsi nell’organico nerazzurro. Con ogni probabilità, servirà un gioco di incastri tra l’argentino e il turco. Come noto il Real ha in mano una tripla recompra per il giocatore del Como: può riportarlo alla base nell’estate che sta arrivando come nel 2026 o nel 2027, cambia solo la cifra da versare, vale a dire 9, 10 o 11 milioni di euro. «Nico Paz è uno dei nostri giovani - ha raccontato Ancelotti - e lo stiamo seguendo attentamente perché sta facendo benissimo. Non abbiamo dubbi, è molto bravo, vedremo come scegliere a fine stagione». In ottica interista, l’evoluzione preferibile sarebbe quella in cui Florentino Perez riprenda subito Nico Paz, ciò permetterebbe poi di prendere una decisione su chi puntare tra lui e Güler la prossima stagione, evidentemente lasciando andare l’altro. Con quale formula, però?

Real Madrid, talenti sotto controllo

Come dimostra lo stesso argentino, ceduto al Como la scorsa estate, il Real non vuole perdere il controllo sui suoi talenti e preferisce sempre tenersi una porta aperta per il ritorno. Significa che pure i desideri dell’Inter sono destinati ad adeguarsi alle abitudini delle Merengues. Nico Paz, quindi, potrebbe tornare a Madrid per poi ripartire, ma solo attraverso un prestito oppure un’altra cessione (su altre cifre) e sempre con la solita recompra. Stesso discorso per Güler, sulle cui potenzialità sono tutti convinti in casa Real, altrimenti non sarebbero stati investiti 20 milioni nell’estate 2023. A proposito del talento turco, a spingerlo verso una partenza c’è pure Montella. In nazionale, infatti, è un titolare e, per accelerare la sua crescita, sarebbe importante giocare con maggiore continuità anche nel club. Lo stesso Calhanoglu, peraltro, potrebbe essere un fattore per attirarlo in nerazzurro. Attenzione, però, ai tempi. Se si dilatassero troppo, infatti, non sarebbe così sorprendente se Güler andasse a caccia di altre soluzioni. E una di queste potrebbe anche essere il Milan...