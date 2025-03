Calciomercato Inter, il piano per arrivare a Nico Paz: tutte le mosse e le cifre

L’ Inter mette fretta a Nico Paz . Nelle ultime settimane, infatti, lo scenario attorno al talento argentino sembra aver preso una direzione precisa: Como e Real Madrid - Fabregas di recente ha fatto visita ad Ancelotti - stanno convenendo sull’idea di lasciare la situazione immutata per un’altra stagione. In sostanza, il giocatore rimarrebbe ancora per un anno in riva al lago, con le “Merengues” che manterrebbero la recompra sia per l’estate 2026 (10 milioni) sia per quella 2027 (11) . Solo a quel punto, verrebbe presa una decisione definitiva sul futuro di Nico Paz. Tra un anno, però, le possibilità di portare in nerazzurro il gioiello nato a Tenerife si ridurrebbero drasticamente. Il suo prezzo, dopo un’altra stagione da protagonista, mettendo in mostra tutti i suoi colpi, si alzerebbe ancora di più. Il Como, infatti, non avendo problemi di soldi, non avrebbe difficoltà a presentare una più che sostanziosa offerta al Real per cancellare ogni vincolo. Mentre Florentino Perez avrebbe l'opportunità di riportare a Madrid, ad un costo relativo, un giocatore ancora più pronto per ritagliarsi uno spazio in maglia Blanca. Insomma, l’Inter finirebbe per essere tagliata fuori.

Il legame con Zanetti

Ma viale Liberazione ha ancora una carta da giocare: convincere Nico Paz a spingere per andare subito in nerazzurro, attraverso il Como o attraverso il riscatto del Real. Evidentemente, non è uno scenario così semplice. Vorrebbe dire forzare la mano con una società, quella lariana, decisiva per la sua esplosione. E dove, restando per un’altra stagione, potrebbe completare un percorso di crescita. Certo l'attrattiva di avere un ruolo di primo piano in una squadra di primo livello come quella interista non va trascurata. Ed è su tali argomentazioni che sta “lavorando” Zanetti con Pablo Paz, padre Nico. Tra i due, come noto, c’è un’amicizia solida e di lunga durata, visto che risale ai tempi in cui entrambi facevano parte della Seleccion. Con il trasferimento di Nico sul lago, la frequentazione è diventata ancora più assidua negli ultimi tempi. Senza che, peraltro, nessuno si sia mai preoccupato di nasconderla, tra incroci in tribuna allo stadio Sinigallia alle cene allargate pure al resto delle rispettive famiglie.

Trattativa da accelerare: i tempi

Questa sorta di manovra di accerchiamento ha certamente prodotto un primo risultato. Ovvero che Nico ha dato la sua disponibilità ad indossare i colori nerazzurri. E si sentirebbe pronto a farlo già la prossima estate. Da capire, appunto, se si senta pure di fare pressione perché ciò accada. Lo si capirà meglio già nelle prossime settimane. In casa interista, il gioiello argentino è considerato l’ideale per aggiungere non solo qualità, ma anche quell’abilità nel dribbling e capacità di creare la superiorità nell’uno contro uno che manca nell’organico di Inzaghi. Addirittura, ci sarebbe pure un progetto tecnico dedicato a Nico. Sia l’allenatore piacentino sia la dirigenza di viale Liberazione vedono per l’argentino un futuro in posizione più arretrata, da mezz’ala. Del resto, con Fabregas, quando schierato in posizione di trequartista, è già abituato anche a lavorare nella fase di non possesso. Si tratterebbe di sviluppare ancora di più questa sua predisposizione. Tanto più che, dal punto di vista fisico, con in suoi 186 centimetri per 74 chili, avrebbe tutte le caratteristiche per adattarsi. Il vero problema, come premesso, è il tempo: l’urgenza, infatti, è ora tutta nerazzurra.