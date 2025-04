Inter, rivoluzione sul mercato: Sucic solo l’inizio, poi due attaccanti

Inter, tutti gli obiettivi sul mercato

Non è tutto qui, evidentemente. Tanto per cominciare, infatti, sarà fondamentale rafforzare l’attacco, probabilmente con altri due elementi, che possano davvero dare fiato a Lautaro e Thuram. Uno di questi dovrà avere tra le sue caratteristiche la capacità di andare in uno contro uno e saltare l’avversario in dribbling. Come noto, piace Nico Paz, ma spuntarla tra Como e Real Madrid sarà tutt’altro che semplice. In lista, c’è pure Raspadori, ma come possibile contropartita qualora il Napoli si facesse avanti concretamente per Frattesi. A centrocampo, peraltro, ci sarà anche un altro arrivo, che dovrà essere l’alter ego di Calhanoglu al posto di Asllani: piace Ricci del Torino, ma costa e c’è da battere la concorrenza del Milan. Obbligatorio anche sistemare la difesa. E se, come sembra, Acerbi e De Vrij sono vicini ad una conferma, si punterà su un profilo capace di agire sia da braccetto sia da centrale. I candidati forti, al momento, sono Solet dell’Udinese e Beukema del Bologna.