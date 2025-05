Mercato Inter, svolta per l'attacco: può arrivare Zirkzee. Ma ci sono anche altri nomi

MILANO - Un terzo attaccante vero, che possa sostituire, all’occorrenza e senza farli rimpiangere, Lautaro e Thuram . Ancora meglio che abbia i mezzi per entrare in concorrenza con loro. Negli ultimi due anni non è stato così. Le punte di riserva, prima Arnautovic e Sanchez, poi lo stesso austriaco e Taremi più Correa, hanno dato un contributo limitato, costringendo spesso il Toro e Tikus agli straordinari . Con la conseguenza che, causa anche moltiplicazione degli impegni, c’è scappato pure qualche infortunio, complicando ulteriormente la situazione. Insomma, un’alternativa di peso e di valore, là davanti, è una priorità assoluta per l'Inter . Ed è proprio in quest’ottica che in viale Liberazione è stato aperto un file su Zirkzee .

Inter su Zirkzee: perché farebbe comodo ai nerazzurri

Come si può ben capire, l’olandese sarebbe il tassello ideale. Vero che al Manchester United è andata male quest’anno, e proprio per questo motivo c’è margine per aprire una trattativa, ma in Serie A, nell’ultima stagione al Bologna, aveva fatto la differenza, mostrando doti fuori dal comune e che farebbero un gran comodo. In nerazzurro, insomma, porterebbe la sua qualità tecnica, fantasia e pure fisicità. Magari non è un bomber straordinario, ma in questo senso ha certamente margini di crescita (è un classe 2001) e, inoltre, ha la capacità di far segnare i compagni. In aggiunta, con le sue caratteristiche, non avrebbe alcuna difficoltà a giocare assieme sia a Lautaro sia a Thuram. Anzi, potrebbe regalare qualche soluzione tattica supplementare, magari assieme ad un altro trequartista. A Torino, giusto per fare un esempio, l’Inter ha sfoderato un inedito 3-4-2-1 che ha messo in crisi gli avversari.