Calciomercato, il crack Mastantuono è vicino al Psg di Luis Enrique. Lo hanno chiesto 10 club, tre sono italiani

Franco Mastantuono ha conquistato letteralmente tutte le big europee. Il Psg, già da alcune settimane, sente di essere ancora in vantaggio per aggiudicarsi il fenomeno 17enne, in passato seguito anche da Inter e Milan. Risulta pure un tentativo del Como, mentre all'estero si sono mosse pure Bayern, Barcellona, City e United. Insomma, parliamo di un vero crack: un talento che tutte le grandi società vorrebbero ingaggiare a questa età. Il Psg, dicevamo, resta il club in pole: ha fatto sapere al River di essere molto interessata al ragazzo, che ha una clausola rescissoria da 45 milioni. Luis Enrique lo stima tantissimo, e per il suo Psg continua a chiedere giocatori così, giovani e di talento.