Allenatore Inter, cosa succede se non arriva Fabregas: ci sono due alternative

L'Inter insiste forte per Cesc Fabregas. È il tecnico spagnolo del Como l'erede scelto per sostituire Simone Inzaghi, passato sulla panchina dorata dell'Al-Hilal. I problemi però non mancano. Il club lariano fa muro e la situazione, al momento, risulta in stallo con il traguardo che deve ancora essere tagliato. In casa nerazzurra non manca la fiducia, come fatto intendere da Marotta, a margine del funerale di Pellegrini, pur non indicando nomi. «Siamo un’Inter forte. Sapremo superare anche questo momento imprevisto e di difficoltà ma che non ci spaventa. Lavoriamo per il bene del club e lo faremo con la passione, la determinazione e il senso di appartenenza che abbiamo sempre dimostrato in questi anni».