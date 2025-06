Ufficiale, Luis Henrique all'Inter: l'annuncio dei nerazzurri

Dopo l'arrivo ufficiale di Sucic e in attesa dell'annuncio della firma di Chivu per la panchina, l'Inter ha annunciato il secondo acquisto a di questa sessione di mercato: Luis Henrique è un nuovo giocatore dei nerazzurri. L'esterno destro classe 2001 arriva a titolo definitivo dal Marsiglia e sarà a disposizione già a partire dal Mondiale per Club negli Stati Uniti. Il brasiliano è reduce da una grande stagione con la squadra di Roberto De Zerbi: sette gol e otto assist in 33 partite, apporto fondamentale per conquistare la qualificazione in Champions League.