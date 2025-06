Calciomercato Inter, Chivu pensa alla difesa: Mosquera e Leoni per il nuovo muro

Occhi sulla difesa, reparto da ringiovanire e rinforzare per la prossima stagione. Oltre a Leoni del Parma, l’Inter sta seguendo con attenzione Cristhian Mosquera , ventenne difensore del Valencia che nell’ultima annata si è messo in mostra da titolare in Liga con la squadra spagnola. La chiave di volta per portarlo a Milano potrebbe essere rappresentata dal contratto del giocatore, in scadenza nel 2026. Il club nerazzurro potrebbe spuntare quindi un prezzo di favore proprio affinché il Valencia non lo perda a parametro zero, monetizzando una pedina cresciuta e coltivata a lungo nel vivaio fino all’esordio in prima squadra avvenuto nel gennaio 2022. In più l’Inter è già molto avanti nel trovare un'intesa col giocatore e quindi può avere ulteriore forza in fase di trattativa con la società spagnola. Inoltre, dato il grande legame creatosi a Parma con Chivu , in casa interista resta molto calda anche la pista Leoni , diciottenne che già conosce il nostro calcio ed ambisce al grande salto al seguito dell’allenatore che l’ha lanciato.

Mercato Inter, la situazione in attacco: Correa ai saluti

Invece in attesa di comporsi per la nuova stagione, l’attacco intanto inizia a svuotarsi. Se nel weekend aveva salutato Arnautovic, ufficializzando che la sua avventura nerazzurra è giunta al termine, ieri è stato il turno di Correa che di fatto ha trovato l’accordo con i brasiliani del Botafogo. Come trapelato nei giorni scorsi, l’argentino disputerà il Mondiale per club con la sua nuova squadra e l’accordo è stato trovato proprio a ridosso della sessione extra di mercato voluta dalla Fifa, che chiuderà oggi in vista del torneo al via la prossima settimana. Al momento, dunque, le uniche certezze per l’attacco interista in vista dell’annata 2025/26 si chiamano Lautaro e Thuram, ma le prossime settimane saranno molto calde per rinforzare il reparto.

Inter a caccia di nuove punte

A tal proposito il Mondiale per club sarà la miglior vetrina possibile, visto che servono sulla carta altri due attaccanti, ma bisognerà comunque valutare chi c’è attualmente in rosa e chi rientra dal prestito per disputare questo torneo. Di certo a disposizione c’è Taremi, reduce da una stagione poco entusiasmante e possibile partente dopo essere arrivato a parametro zero un anno fa. Poi c’è tutto il capitolo giovani, ossia Valentin Carboni e i due fratelli Esposito, Pio e Sebastiano. Il ventenne argentino dovrà dimostrare di aver smaltito il brutto infortunio al ginocchio dello scorso autunno, ma è un giocatore già conosciuto da Chivu in passato - nelle giovanili dell’Inter - proprio come gli Esposito. Pio rientra dal prestito allo Spezia mentre Sebastiano da quello all’Empoli e, visto che nessuno dei due club disputerà la prossima Serie A, è molto improbabile pensare a una riconferma da parte delle rispettive società.