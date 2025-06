Inter, c'è l'intesa con il Parma per Bonny: tutte le cifre dell'affare

È in dirittura d'arrivo l'affare tra Inter e Parma per Ange Yoan Bonny, l'attaccante classe 2003 scelto dai nerazzurri come prima alternativa a capitan Lautaro Martinez e Thuram. L'inserimento dello Stoccarda, che ha anche rilanciato, non avrebbe scalfito l'intesa ormai raggiunta tra nerazzurri e gialloblu.