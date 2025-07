Calhanoglu e l'Inter, si decide tutto: quando ci sarà il confronto da dentro o fuori

Inter-Calhanoglu: dentro o fuori

Sarà, inevitabilmente, l’occasione per un confronto. Che, arrivati a questo punto, dovrà anche essere definitivo. L’Inter aveva già fissato come dead-line per ogni discorso l’inizio della preparazione alla nuova stagione. Andare oltre non avrebbe avuto senso. Ebbene, ora manca meno di una settimana, visto che il raduno è programmato per sabato prossimo. Il club, d’accordo anche con Chivu, che lo considera un elemento fondamentale ed è pure convinto di riuscire a ricucire lo strappo con Lautaro, vorrebbe che Calhanoglu restasse almeno per un’altra stagione. E si aspetta di avere una conferma in questo senso dal giocatore. Di conseguenza, la separazione si consumerebbe comunque nel 2026, quando avrà 32 anni e mancherà una sola stagione alla scadenza del suo contratto. Un addio già questa estate non sarebbe semplice da gestire: anche con 30 milioni in cassa, occorrerebbe individuare un sostituto all’altezza e non è che in giro se ne trovino molti. E’ fondamentale, però, che Calhanoglu si metta a disposizione con l’impegno e la dedizione che hanno caratterizzato questi suoi 4 anni interisti. In caso contrario, un giocatore scontento potrebbe creare problemi dentro lo spogliatoio. Il segnale di Charlotte non può essere trascurato. Insomma, tocca a Calha dire se è dentro o se è fuori.