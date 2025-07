Calhanoglu stregato dalla Turchia: il Fenerbahçe in pressing con l’Inter

Le ultime indiscrezioni provenienti da Istanbul parlano di offerta imminente del Fenerbahçe, desideroso di beffare gli acerrimi rivali per strappargli il capitano della Turchia. Il problema è che il Fener potrebbe arrivare fino a un massimo di venti milioni per il cartellino, rimanendo ben lontano dal tetto minimo fissato dall’Inter. Ecco dunque che se nulla si smuove in Turchia, qualcosa potrebbe presto smuoversi alla Pinetina in virtù del fatto che quella al via oggi sarà la settimana decisiva . Da un lato perché l’Inter già da diverse settimane ha imposto la volontà di voler risolvere il caso entro l’inizio del ritiro (fissato per sabato prossimo), dall’altro perché Calhanoglu mercoledì dovrà presentarsi alla Pinetina con la possibilità che già domani svolga i controlli medici al polpaccio dopo aver saltato tutte le partite del Mondiale per club ed essere rientrato in anticipo dagli States.

I prossimi passi per Calhanoglu

Alle voci provenienti dalla Turchia e ai messaggi social più o meno diretti, si sostituirà dunque la realtà con la presenza del turco a Milano per il definitivo momento verità. L’ex Milan dovrà essere esplicito con i dirigenti e con Chivu, oltre a dover ricucire - in caso di permanenza - il rapporto con capitan Lautaro dopo quanto accaduto a Charlotte. Di certo l’Inter non vuole andare oltre la giornata di sabato, quando comincerà il ritiro e dovrà iniziare con le idee chiare per far sì che ci sia unità d’intenti in tutto il gruppo ed evitare di compromettere la prossima stagione. Negli ultimi anni per Calhanoglu c’erano stati gli assalti dall’Arabia Saudita e del Bayern, ma nel giro di poco tempo le questioni si erano risolte per la volontà del giocatore di restare e per l’elevato prezzo del cartellino su cui l’Inter era stata irremovibile. Anche stavolta, seppur su cifre minori, i nerazzurri non vogliono indietreggiare e ancor di più rispetto al passato stavolta toccherà al turco mettere le cose in chiaro una volta per tutte nei prossimi giorni. A parte lo screzio a distanza con Lautaro, il rapporto con gli altri compagni è rimasto buono come dimostrano le vacanze trascorse con Sommer e le reazioni social di Thuram, ma serve qualcosa in più per certificare di voler continuare a far parte della famiglia interista. Una risposta definitiva la sta aspettando anche Cristian Chivu, che mai quanto in questa fase ha bisogno di lavorare sulle certezze per provare ad aprire un nuovo ciclo vincente.